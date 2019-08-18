Nefesimiz yetmedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'nın üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki üçüncü mücadelesine Sırbistan karşısında çıktı. Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, kötü performans gösterdiği ilk seti 25-12 kaybetti. Daha dengeli geçen ikinci site de 25-18 kaybeden ay-yıldızlılar, setlerde 2-0 geriye düştü.

GERİ DÖNDÜK

Ardından toparlanan milliler, üçüncü seti 25-22 kazandı. Dördüncü sette de aynı skorla üstün gelen Türkiye, durumu 2-2'ye getirdi. Tie-break'i 15-13 kaybeden ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. 15 Ağustos'ta başlayan turnuvadaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-1, ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yenen milliler, organizasyonu ikinci tamamladı. İtalya'yı 3-0, Hırvatistan'ı 3-1, Türkiye'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan, Gloria Kupası'nda birinciliği elde etti.