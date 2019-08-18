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18 Ağustos 2019, Pazar
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Nefesimiz yetmedi

Nefesimiz yetmedi

Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan Filenin Sultanları, Gloria Kupası’nın üçüncü maçında ’a mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'nın üçüncü ve son maçında 'a 3-2 yenildi. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A , Gloria Kupası'ndaki üçüncü mücadelesine Sırbistan karşısında çıktı. Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, kötü performans gösterdiği ilk seti 25-12 kaybetti. Daha dengeli geçen ikinci site de 25-18 kaybeden ay-yıldızlılar, setlerde 2-0 geriye düştü.

GERİ DÖNDÜK
Ardından toparlanan milliler, üçüncü seti 25-22 kazandı. Dördüncü sette de aynı skorla üstün gelen Türkiye, durumu 2-2'ye getirdi. Tie-break'i 15-13 kaybeden ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. 15 Ağustos'ta başlayan turnuvadaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-1, ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yenen milliler, organizasyonu ikinci tamamladı. İtalya'yı 3-0, Hırvatistan'ı 3-1, Türkiye'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan, Gloria Kupası'nda birinciliği elde etti.

  1. 18.8.2019
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