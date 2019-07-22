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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Merinos’tan iki libero

Merinos’tan iki libero

Kadınlar 1. ekibi Merinosspor'da çalışmaları devam ediyor. temsilcisi, Yeşilyurtspor'dan ve Pursaklar'dan 'la anlaşma sağladı.

Kadınlar 1. ekibi Merinosspor'da çalışmaları devam ediyor. temsilcisi, Yeşilyurtspor'dan ve Pursaklar'dan 'la anlaşma sağladı. 23 yaşındaki Naz ve 21 yaşındaki İlarya, libero pozisyonunda görev yapıyor. 1. Lig'in yeni ekibinin başkanı Ali Bağcı, transferlerin devam edeceği bilgisini paylaştı.
  1. 22.7.2019
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