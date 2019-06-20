Rossard Fener’de
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu Fransız smaçör Thibault Rossard ve Hasan Sıkar ile güçlendirdi. Son 2 sezondur Polonya'nın Rzeszow takımında oynayan 1993 doğumlu Rossard, Fransa Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu Fransız smaçör Thibault Rossard ve Hasan Sıkar ile güçlendirdi. Son 2 sezondur Polonya'nın Rzeszow takımında oynayan 1993 doğumlu Rossard, Fransa Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Kariyerinde 1 Dünya Ligi şampiyonluğu, 1 Dünya Ligi 3.'lüğü ve 1 Milletler Ligi 2.'liği bulunuyor.
- 20.6.2019
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