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20 Haziran 2019, Perşembe
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Rossard Fener’de

Rossard Fener’de

, kadrosunu Fransız smaçör ve ile güçlendirdi. Son 2 sezondur Polonya'nın Rzeszow takımında oynayan 1993 doğumlu Rossard, Fransa 'nda da forma giyiyor.

, kadrosunu Fransız smaçör ve ile güçlendirdi. Son 2 sezondur Polonya'nın Rzeszow takımında oynayan 1993 doğumlu Rossard, Fransa 'nda da forma giyiyor. Kariyerinde 1 şampiyonluğu, 1 Dünya Ligi 3.'lüğü ve 1 Milletler Ligi 2.'liği bulunuyor.

  1. 20.6.2019
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