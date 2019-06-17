A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Estonya
Ay-yıldızlı ekibin 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final'deki rakibi Estonya oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final'deki rakibi Estonya oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-22 Haziran'da Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenecek Dörtlü Final'in kura çekimi Lüksemburg'ta yapıldı.
Kura çekimin sonunda ay-yıldızlı ekip ev sahibi Estonya'yla, Hollanda ise Belarus'la eşleşti.
İlk maçlar 21 Haziran Cuma günü oynanacak. İlk günün galipleri ise 22 Haziran Cumartesi günü finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.
İlk maçları kazanarak finale kalan ekipler temmuz ayında Slovenya'nın Ljubljana şehrinde yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.
- 17.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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