Aktüel haberler (19.06.19) - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Aktüel haberler (19.06.19)

haberler (19.06.19)

Aktüel haberler (19.06.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte Dünya sporundaki önemli gelişmeler...

KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ
Gençlık ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çekiç atmada olimpiyat vizesi alan 'yı tebrik etti. Özkan Baltacı, 'daki yarışlarda 77.50'lik derecesiyle olimpiyat barajını geçmiş ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları için almayı başarmıştı.

ÇİZME'Yİ AŞAMADIK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 5. haftanın ikinci maçında 'ya 3-2 yenildi. 128 dakika süren karşılaşmanın setleri; 25-19, 17-25, 23- 25, 25-15 ve 16-14 sona erdi. Sultanlar'ın son maçı bugün ile.

ANLAMLI BİR ETKİNLİK
Cumartesi günü 12 takımın katılımı ile Bosphorus 3x3 Kadınlar Turnuvası gerçekleşecek. Kadınlarımızı basketbola teşvik etmek amacıyla yapılacak organizasyon Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde. Ödülü Tamer Oyguç verecek.

BREZİLYA'YA VAR ENGELİ
Copa America'da önceki gece 2. maçına çıkan Brezilya, ile golsüz berabere kaldı. Attığı iki gol de VAR tarafından iptal edilen ev sahibi Brezilya, beraberliği razı oldu. Organizasyondaki diğer maçta Peru, Bolivya'yı 3-1 yendi.

  1. 20.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aktüel haberler (19.06.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN