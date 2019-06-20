Aktüel haberler (19.06.19)

KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

Gençlık ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çekiç atmada olimpiyat vizesi alan Özkan Baltacı'yı tebrik etti. Özkan Baltacı, Bursa'daki yarışlarda 77.50'lik derecesiyle olimpiyat barajını geçmiş ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları için vize almayı başarmıştı.



ÇİZME'Yİ AŞAMADIK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 5. haftanın ikinci maçında İtalya'ya 3-2 yenildi. 128 dakika süren karşılaşmanın setleri; 25-19, 17-25, 23- 25, 25-15 ve 16-14 sona erdi. Sultanlar'ın son maçı bugün Brezilya ile.



ANLAMLI BİR ETKİNLİK

Cumartesi günü 12 takımın katılımı ile Bosphorus 3x3 Kadınlar Basketbol Turnuvası gerçekleşecek. Kadınlarımızı basketbola teşvik etmek amacıyla yapılacak organizasyon Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde. Ödülü Tamer Oyguç verecek.



BREZİLYA'YA VAR ENGELİ

Copa America'da önceki gece 2. maçına çıkan Brezilya, Venezuela ile golsüz berabere kaldı. Attığı iki gol de VAR tarafından iptal edilen ev sahibi Brezilya, beraberliği razı oldu. Organizasyondaki diğer maçta Peru, Bolivya'yı 3-1 yendi.