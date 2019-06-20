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20 Haziran 2019, Perşembe
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Filenin Sultanları 'yı mağlup etti

Filenin Sultanları Brezilya'yı mağlup etti

A Milli Kadın Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi beşinci ve son hafta maçında 'yı 3-2 mağlup etti.

Ligde 5 hafta boyunca oynadığı 15 maçta 11 galibiyet alan ve 32 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, Çin'de 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 6'lı finallerde mücadele verecek.

Final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak.

Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek ekipler, yarı finale yükselecek.

Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek.

2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım Maç Galibiyet Yenilgi Puan
Çin 15 12 3 35
ABD 15 12 3 35
Brezilya 15 11 4 35
İtalya 15 11 4 34
Türkiye 15 11 4 32
Polonya 15 9 6 26
  1. 20.06.2019
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