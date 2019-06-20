Filenin Sultanları Brezilya'yı mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi beşinci ve son hafta maçında Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.
Ligde 5 hafta boyunca oynadığı 15 maçta 11 galibiyet alan ve 32 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, Çin'de 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 6'lı finallerde mücadele verecek.
Final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak.
Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek ekipler, yarı finale yükselecek.
Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek.
2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|Galibiyet
|Yenilgi
|Puan
|Çin
|15
|12
|3
|35
|ABD
|15
|12
|3
|35
|Brezilya
|15
|11
|4
|35
|İtalya
|15
|11
|4
|34
|Türkiye
|15
|11
|4
|32
|Polonya
|15
|9
|6
|26
- 20.06.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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