Filenin Sultanları Brezilya'yı mağlup etti

Ligde 5 hafta boyunca oynadığı 15 maçta 11 galibiyet alan ve 32 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, Çin'de 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 6'lı finallerde mücadele verecek.

Final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak.

Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek ekipler, yarı finale yükselecek.

Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek.

2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: