‘İnşallah kupayı hak eden alır’

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, bugünkü Play-Off serisi son maçı için konuştu. Türkoğlu, "Televizyon başında ve salondaki seyircilerin inanılmaz bir seri izlediğini düşünüyorum. İki takımın da deplasmanda birbirlerini yendikleri bir seri izliyoruz. İnşallah sorunsuz bir final izleriz. Federasyon olarak inşallah hak edene kupayı veririz" dedi.



PERİLER BUGÜN YOLA ÇIKIYOR

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında bugün Sırbistan'a gidecek. Milliler, 18.45'te Belgrad'a hareket edecek. Son hazırlık maçlarını yarın ve cumartesi günü Sırbistan ile yapacak olan Milli takım 27 Haziran'da İtalya ile Avrupa maçına çıkacak.



FİLEDE RAKİP ESTONYA

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali, bugün yapılacak maçlarla başlayacak. Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Saku Suurhall Arena'da düzenlenecek Dörtlü Final'de Türkiye, bugün ev sahibi Estonya ile 19.00'da karşılaşacak. Diğer maçta Hollanda ile Belarus kapışacak.



TÜRKİYE'DEN 111 SPORCU

2. Avrupa Oyunları bugün Belarus'ta başlayacak. Başkent Minsk'teki oyunlarda Türkiye'yi 14 branşta, 111 sporcu temsil edecek. Türk sporcular atıcılık, atletizm, badminton, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında yarışacak.

