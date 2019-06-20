Potada finalin biletleri tükendi
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yarın oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının tüm biletleri satıldı.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yarın oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının biletleri tükendi.
Anadolu Efes Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak şampiyonluk maçının biletlerinin tükendiği belirtildi.
Serinin son maçında Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun verdiği ceza nedeniyle tribünde yer alamayacak.
- 20.06.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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