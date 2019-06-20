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20 Haziran 2019, Perşembe
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Potada finalin biletleri tükendi

Potada finalin biletleri tükendi

ile arasında yarın oynanacak ve 'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının tüm biletleri satıldı.

ile arasında yarın oynanacak ve 'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının biletleri tükendi.

Anadolu Efes Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak şampiyonluk maçının biletlerinin tükendiği belirtildi.

Serinin son maçında Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun verdiği ceza nedeniyle tribünde yer alamayacak.

  1. 20.06.2019
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