Basketbolda şampiyonluk maçının hakemleri açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.

Galibiyet sayısında 3-3'lük eşitlik bulunan final serisinde yarın yapılacak son maçı kazanacak ekip, şampiyon olacak.