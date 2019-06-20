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20 Haziran 2019, Perşembe
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Basketbolda şampiyonluk maçının hakemleri açıklandı

Basketbolda şampiyonluk maçının hakemleri açıklandı

Tahincioğlu Süper Ligi'nde ile arasında yarın oynanacak ve 2018-2019 sezonun şampiyonunun belli olacağı play-off final serisi 7. ve son maçının hakemleri açıklandı.

Türkiye Federasyonu 'ndan yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.

Galibiyet sayısında 3-3'lük eşitlik bulunan final serisinde yarın yapılacak son maçı kazanacak ekip, şampiyon olacak.

  1. 20.06.2019
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