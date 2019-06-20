Basketbolda şampiyonluk maçının hakemleri açıklandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yarın oynanacak ve 2018-2019 sezonun şampiyonunun belli olacağı play-off final serisi 7. ve son maçının hakemleri açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.
Galibiyet sayısında 3-3'lük eşitlik bulunan final serisinde yarın yapılacak son maçı kazanacak ekip, şampiyon olacak.
- 20.06.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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