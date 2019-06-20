Karşıyaka’da Sarıca dönemi
Basketbol Süper Lig takımlarından Pınar Karşıyaka, başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca'ya getirdi. A Milli Takım'ı da çalıştıran Sarıca, 3. kez İzmir ekibinin başına geçti.
Başkan Turgay Büyükkarcı, "Şampiyonluğun yıl dönümünde şampiyon hoca camiamıza hayırlı olsun. Sözleşmemiz 2+1 yıllık ama uzun süreli bir projeye başlayacağız" dedi.
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