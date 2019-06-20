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20 Haziran 2019, Perşembe
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Karşıyaka’da Sarıca dönemi

Karşıyaka’da Sarıca dönemi

takımlarından , başantrenörlük görevine 'ya getirdi. A 'ı da çalıştıran Sarıca, 3. kez ekibinin başına geçti.

Başkan Turgay Büyükkarcı, "Şampiyonluğun yıl dönümünde şampiyon hoca camiamıza hayırlı olsun. Sözleşmemiz 2+1 yıllık ama uzun süreli bir projeye başlayacağız" dedi.

  1. 20.6.2019
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