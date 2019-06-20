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20 Haziran 2019, Perşembe
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Tek yürek

Emine Erdoğan, ’na katılacak Milli Takımı ile bir araya geldi, “Her daim ülkenin gururu oldunuz. Türk kadının gücünü ortaya koyuyorsunuz” dedi.

'ın eşi Emine Erdoğan, 'na katılacak Takımı ile bir araya geldi. 27 Haziran'da 'da başlayacak organizasyon öncesi Huber Köşkü'nde ay-yıldızlılara moral yemeği veren Erdoğan'a; kızları ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti. Yemekte Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Aile Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Federasyon Başkanı da yer aldı.

'GURURUMUZSUNUZ'
Yemekte konuşan Erdoğan, "Her daim ülkenin gururu oldunuz. Türk kadının gücünü ortaya koyuyorsunuz. Sahadaki performansınızla, önyargıları yıkıyorsunuz. Biz her şartta zaten kazanan tarafız. Başarınızın, her şeyden önce kız çocuklarımıza, genç kızlarımıza ve kadınlarımıza ilham kaynağı olacağını biliyorum. O nedenle bu şampiyonada milletimiz için olduğu kadar, sizin gibi olmak isteyen kız çocuklarımız için de mücadele etmenizi arzu ediyorum."

EMİNE ERDOĞAN'A 10 NUMARA FORMA
Milli basketbolcular, köşkün bahçesinde kurulan potada mini bir şov yaparken, Emine Erdoğan'a da isminin yazılı olduğu ayyıldızlı forma hediye edildi.

  1. 20.6.2019
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