A Milli Kadın Voleybol Takımımız Çin'e 3-0 kaybetti
Çin'in Jiangmen kentinde düzenlenen organizasyonun Milli Takımımız Çin'e 3-0 mağlup oldu. Türkiye, Çin etabının son gününde yarın Polonya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nin 4. hafta ikinci maçında Çin'e 3-0 yenildi.
Çin'in Jiangmen kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Türkiye, ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, rakibine 26-24, 25-19 ve 25-21'lik setlerle mağlup oldu. Bu sonucun ardından milli takım, Uluslar Ligi'ndeki 11'inci maçında 2'nci mağlubiyetini almış oldu.
Türkiye, Çin etabının son gününde yarın Polonya ile karşılaşacak.
- 12.06.2019
-
Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
-
Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
-
Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Çin'e 3-0 kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.