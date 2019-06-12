A Milli Kadın Voleybol Takımımız Çin'e 3-0 kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nin 4. hafta ikinci maçında Çin'e 3-0 yenildi.

Çin'in Jiangmen kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Türkiye, ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibine 26-24, 25-19 ve 25-21'lik setlerle mağlup oldu. Bu sonucun ardından milli takım, Uluslar Ligi'ndeki 11'inci maçında 2'nci mağlubiyetini almış oldu.

Türkiye, Çin etabının son gününde yarın Polonya ile karşılaşacak.