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12 Haziran 2019, Çarşamba
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız 'e 3-0 kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Çin'e 3-0 kaybetti

'in Jiangmen kentinde düzenlenen organizasyonun Milli Takımımız Çin'e 3-0 mağlup oldu. , Çin etabının son gününde yarın Polonya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB 'nin 4. hafta ikinci maçında 'e 3-0 yenildi.

Çin'in Jiangmen kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde , ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibine 26-24, 25-19 ve 25-21'lik setlerle mağlup oldu. Bu sonucun ardından , Uluslar Ligi'ndeki 11'inci maçında 2'nci mağlubiyetini almış oldu.

Türkiye, Çin etabının son gününde yarın Polonya ile karşılaşacak.

  1. 12.06.2019
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