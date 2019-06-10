Haftanın en iyisi Ebrar – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Haftanın en iyisi Ebrar

Haftanın en iyisi Ebrar

tarafından düzenlenen 'nde 3. haftanın oyuncusu seçildi.

tarafından düzenlenen 'nde 3. haftanın oyuncusu seçildi. 19 yaşındaki genç oyuncu; Dominik Cumhuriyeti karşısında 9, karşısında 17 ve Tayland karşısında da 20 sayı ile oynamıştı.
  1. 10.6.2019
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