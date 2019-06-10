Nemanja Petric yine İtalya’da – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Nemanja Petric yine İtalya’da

2017-2018 sezonunda 'ta görev yapan Sırp smaçör 'in son durağı oldu. Geçtiğimiz sezonu 'nın Belgorod takımında geçiren 32 yaşındaki oyuncu, takımıyla anlaşma sağladı.

2017-2018 sezonunda 'ta görev yapan Sırp smaçör 'in son durağı oldu. Geçtiğimiz sezonu 'nın Belgorod takımında geçiren 32 yaşındaki oyuncu, takımıyla anlaşma sağladı. Petric, daha önce Perugia ve Modena'da oynadığını hatırlatarak, "İtalya'da olmaktan keyif alıyorum, mutluyum" dedi.
  1. 10.6.2019
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