Ekşi: En iyisini hak ediyorlar – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Ekşi: En iyisini hak ediyorlar

Ekşi: En iyisini hak ediyorlar

'ndeki dördüncü maçında Slovakya'yı 3-0 mağlup eden 'de yüzler gülüyor... A 'nın kaptanı , kayıpsız bir şekilde yola devam ettikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

'ndeki dördüncü maçında Slovakya'yı 3-0 mağlup eden 'de yüzler gülüyor... A 'nın kaptanı , kayıpsız bir şekilde yola devam ettikleri için mutlu olduğunu dile getirdi. Ekşi, "Öncelikle galibiyetten dolayı herkesi tebrik ediyorum. Bu seyirci her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Burada bizleri desteklemeye gelen ve salonun tamamını doldurarak galibiyette önemli bir paya sahip olan Malatyalı voleybol severlere teşekkür ediyor, galibiyeti onlara armağan ediyoruz. 'da 'yı da yenerek dörtlü finallere yükselmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 10.6.2019
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