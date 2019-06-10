Ekşi: En iyisini hak ediyorlar
CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki dördüncü maçında Slovakya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye'de yüzler gülüyor... A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Arslan Ekşi, kayıpsız bir şekilde yola devam ettikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.
- 10.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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