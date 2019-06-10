Baden Etabı’nda büyük başarı – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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’nda büyük başarı

Baden Etabı’nda büyük başarı

1 Yıldızlı ayaklarından biri olan 'nda mücadele eden temsilcilerimiz, grup etabında oynadıkları karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükseldiler.

1 Yıldızlı ayaklarından biri olan 'nda mücadele eden temsilcilerimiz, grup etabında oynadıkları karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükseldiler. Bayanlar kategorisinde 12'li eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Bahanur Gökalp- Merve Nezir ikilisi, Driessen- Meertens () ikilisini 2-1 yenerken; erkeklerde, Ageba-Taira () ikilisini 2-1 yenen - Sefa Urlu çifti biletini kapmayı başardı.
  1. 10.6.2019
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