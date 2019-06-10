Perulu yıldız PTT’de – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Perulu yıldız ’de

Perulu yıldız PTT’de

 olarak 'i kadrosuna katan ekibi , transfere doymuyor... , formasını da giyen 23 yaşındaki smaçör 'yı renklerine bağladı.

olarak 'i kadrosuna katan ekibi , transfere doymuyor... , formasını da giyen 23 yaşındaki smaçör 'yı renklerine bağladı. Leyva, iki sezondur ekibi Osasco'daydı.
  1. 10.6.2019
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