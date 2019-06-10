Gökhan Halkbank’ta – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Gökhan ’ta

Gökhan Halkbank’ta

ile prensipte anlaşma sağlayan , bu kez forması giyen 23 yaşındaki smaçör ’le söz kesti.

Şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak için harekete geçen , yerli operasyonuna hız verdi. Son olarak forması giyen 32 yaşındaki libero 'yle anlaşma sağlayan mavi-beyazlılar, smaçör takviyesini ise 'den yapıyor. Başkent ekibi, geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinde geçiren 23 yaşındaki smaçör 'le prensipte anlaştı.

ŞAMPİYONLUK TATTI
Arkas altyapısında yetişen genç oyuncu, 2014-2015 sezonunda Efeler Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. 'da da forma giyen Gökhan, Takım Avrupa Olimpiyatları Şampiyonluğu , A Milli Takım Avrupa Ligi 2.'liği ve Genç Milli Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü elde etti. Genç yaşına rağmen kariyeriyle göz dolduran başarılı oyuncu, TVF Lisesi ve Ziraat Bankası'nda da oynadı.

23 yaşındaki genç oyuncu, A Milli Erkek Voleybol Milli Takımı formasını birçok kez başarıyla terletti.

  1. 10.6.2019
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