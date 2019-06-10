Gökhan Halkbank’ta
Volkan Döne ile prensipte anlaşma sağlayan Halkbank, bu kez İstanbul BBSK forması giyen 23 yaşındaki smaçör Gökhan Gökgöz’le söz kesti.
Şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak için harekete geçen Halkbank, yerli operasyonuna hız verdi. Son olarak Ziraat Bankası forması giyen 32 yaşındaki libero Volkan Döne'yle anlaşma sağlayan mavi-beyazlılar, smaçör takviyesini ise İstanbul BBSK'den yapıyor. Başkent ekibi, geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinde geçiren 23 yaşındaki smaçör Gökhan Gökgöz'le prensipte anlaştı.
ŞAMPİYONLUK TATTI
Arkas altyapısında yetişen genç oyuncu, 2014-2015 sezonunda Efeler Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Milli Takım'da da forma giyen Gökhan, Genç Milli Takım Avrupa Olimpiyatları Şampiyonluğu , A Milli Takım Avrupa Ligi 2.'liği ve Genç Milli Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü elde etti. Genç yaşına rağmen kariyeriyle göz dolduran başarılı oyuncu, TVF Lisesi ve Ziraat Bankası'nda da oynadı.
23 yaşındaki genç oyuncu, A Milli Erkek Voleybol Milli Takımı formasını birçok kez başarıyla terletti.
- 10.6.2019
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Gökhan Halkbank’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.