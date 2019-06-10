Gökhan Halkbank’ta

Şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak için harekete geçen Halkbank, yerli operasyonuna hız verdi. Son olarak Ziraat Bankası forması giyen 32 yaşındaki libero Volkan Döne'yle anlaşma sağlayan mavi-beyazlılar, smaçör takviyesini ise İstanbul BBSK'den yapıyor. Başkent ekibi, geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinde geçiren 23 yaşındaki smaçör Gökhan Gökgöz'le prensipte anlaştı.



ŞAMPİYONLUK TATTI

Arkas altyapısında yetişen genç oyuncu, 2014-2015 sezonunda Efeler Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Milli Takım'da da forma giyen Gökhan, Genç Milli Takım Avrupa Olimpiyatları Şampiyonluğu , A Milli Takım Avrupa Ligi 2.'liği ve Genç Milli Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü elde etti. Genç yaşına rağmen kariyeriyle göz dolduran başarılı oyuncu, TVF Lisesi ve Ziraat Bankası'nda da oynadı.



23 yaşındaki genç oyuncu, A Milli Erkek Voleybol Milli Takımı formasını birçok kez başarıyla terletti.