Di Lulio Çizme’de – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Di Lulio Çizme’de

Di Lulio Çizme’de

Geçtiğimiz sezon Vakıfbank forması giyen , 'da forma giyecek. Igor Gorgonzola Novara takımına olan 33 yaşındaki İtalyan smaçör, devre arasında Filottrano'dan sarı- siyahlı ekibe gelmişti.

Geçtiğimiz sezon Vakıfbank forması giyen , 'da forma giyecek. Igor Gorgonzola Novara takımına olan 33 yaşındaki İtalyan smaçör, devre arasında Filottrano'dan sarı- siyahlı ekibe gelmişti. 14 maça çıkan Iulio, şampiyonluğa 51 sayılık katkı verdi.
  1. 10.6.2019
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