Ter Maat kalıyor – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Ter Maat kalıyor

, geçtiğimiz sezon ’den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Hollandalı pasör çaprazını takımda tutma kararı aldı.

Sezonu Efeler Ligi ve Kupa Voley şampiyonluklarıyla kapatan , yeni sezon için çalışmalarına hız verdi. İç transferde Oğuzhan Karasu ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Wouter 'ı da takımda tutuyor. Geçtiğimiz sezon 'den edilen 28 yaşındaki Hollandalı pasör çaprazı; Zwolle, Gent, Volley ve Paris Volley takımlarının formasını giydi. 190 kez milli takımda görev yapan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekibin bu sezon çifte kupa kazanmasında önemli rol oynamıştı.
  1. 10.6.2019
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