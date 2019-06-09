Aydın’da şov sürüyor – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Aydın’da şov sürüyor

Aydın’da şov sürüyor

Aydın’da şov sürüyor

ekibi Aydın BŞB, dış transferdeki son imzasını pasör çaprazı 'e attırdı. Geçen sezon forması giyen 25 yaşındaki voleybolcunun mavibeyazlı formayı terleteceği açıklandı.

ekibi Aydın BŞB, dış transferdeki son imzasını pasör çaprazı 'e attırdı. Geçen sezon forması giyen 25 yaşındaki voleybolcunun mavibeyazlı formayı terleteceği açıklandı. 1.85 boyundaki oyuncu daha önce Karşıyaka, , Bolu Belediyespor gibi kulüplerde de görev almıştı. Aydın daha önce Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Hazal Sena Arifoğlu, , Plak, Balkestein ve Dominika Sobolska ile anlaşma sağladı.


SON TİMSAH HACIBEKİROĞLU
Efeler Ligi'nin yeni ekibi BŞB, son 5 yıldır forması giyen Cansın Hacıbekiroğlu ile sözleşme imzaladı. Çankaya Belediye, Maliye Piyango, 4 Eylül Belediye, Polis Akademisi ve Galatasaray formaları da giyen 32 yaşındaki orta oyuncu, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağladı. Bursa daha önce Hüseyin Koç ve Leonardo Henrique Pinheiro'yu da kadrosuna katmıştı.

OĞUZHAN YUVADA KALDI
Fenerbahçe, altyapısından yetişen Oğuzhan Karasu'yu kadroda tutma kararı aldı. 24 yaşındaki orta oyuncuyla yapılan görüşmelerde aradaki pürüzlerin giderilmesinin ardından anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz sezon en çok gelişim gösteren oyuncuya verilen, 'Paidar Demir Özel Ödülü'nün sahibi olan genç voleybolcu; sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla A 'a kadar yükseldi.

  1. 9.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’da şov sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN