Aydın’da şov sürüyor

Sultanlar Ligi ekibi Aydın BŞB, dış transferdeki son imzasını pasör çaprazı Semra Özer'e attırdı. Geçen sezon Çanakkale Belediyespor forması giyen 25 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda mavibeyazlı formayı terleteceği açıklandı. 1.85 boyundaki oyuncu daha önce Karşıyaka, Salihli Belediyespor, Bolu Belediyespor gibi kulüplerde de görev almıştı. Aydın daha önce Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Hazal Sena Arifoğlu, Meryem Boz, Plak, Balkestein ve Dominika Sobolska ile anlaşma sağladı.



SON TİMSAH HACIBEKİROĞLU

Efeler Ligi'nin yeni ekibi Bursa BŞB, son 5 yıldır İnegöl Belediyespor forması giyen Cansın Hacıbekiroğlu ile sözleşme imzaladı. Çankaya Belediye, Maliye Piyango, Sivas 4 Eylül Belediye, Polis Akademisi ve Galatasaray formaları da giyen 32 yaşındaki orta oyuncu, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağladı. Bursa daha önce Hüseyin Koç ve Leonardo Henrique Pinheiro'yu da kadrosuna katmıştı.

OĞUZHAN YUVADA KALDI

Fenerbahçe, altyapısından yetişen Oğuzhan Karasu'yu kadroda tutma kararı aldı. 24 yaşındaki orta oyuncuyla yapılan görüşmelerde aradaki pürüzlerin giderilmesinin ardından anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz sezon en çok gelişim gösteren oyuncuya verilen, 'Paidar Demir Özel Ödülü'nün sahibi olan genç voleybolcu; sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.