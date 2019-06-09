Halkbank’tan libero atağı – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Halkbank’tan libero atağı

’tan libero atağı

Halkbank’tan libero atağı

Mavi-beyazlılar, son 5 sezondur ’nda görev yapan 32 yaşındaki ile anlaştı. Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen , transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kadrosunda revizyona gitmek isteyen mavibeyazlılar, aradığı liberoyu da Ziraat Bankası'nda buldu.

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen , transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kadrosunda revizyona gitmek isteyen mavibeyazlılar, aradığı liberoyu da 'nda buldu. Başkent ekibi, son 5 yıldır Ziraat Bankası forması giyen ile anlaşma sağladı. 32 yaşındaki liberoyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi. formasıyla dikkat çeken Volkan, daha sonra Belediye ve Konak Belediye'de de görev yaptı. 2014 yılında Ziraat Bankası ile anlaşma sağlayan tecrübeli oyuncu, 5 yıl ekibinin formasını terletti. 2014-2015 sezonunda 3.'lük yaşayan Volkan, 'en iyi libero' ödülünün de sahibi olmuştu. Halkbank geçtiğimiz günlerde başantrenör Giulani ve kadrosunda yer alan Alperay Demirciler'le yollarını ayırmıştı.

ESCOBAR ZİRAAT'E İMZA ATTI
Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası, kadrosunu Kübalı pasör çaprazı Yadrian Escobar Silva'yla güçlendirdi. Geçen sezon Arjantin Ligi ekiplerinden Bolivar'da oynayan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, daha önce 'da Al Arabi, 'da Minas, 'da Suntory Sunbirds formaları giyerek ilginç bir kariyer ortaya koymuştu.

DAĞDELENLER PTT'DE
Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden PTT, son olarak forması giyen Ezgi Dağdelenler'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki smaçör, 2015'te U23 Dünya Şampiyonası'nda ikinci; 2015 Avrupa Ligi'nde ikinci olan milli takım kadrosunda yer almıştı.

  1. 9.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Halkbank’tan libero atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN