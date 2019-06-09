Halkbank’tan libero atağı

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Halkbank, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kadrosunda revizyona gitmek isteyen mavibeyazlılar, aradığı liberoyu da Ziraat Bankası'nda buldu. Başkent ekibi, son 5 yıldır Ziraat Bankası forması giyen Volkan Döne ile anlaşma sağladı. 32 yaşındaki liberoyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi. Torul Gençlik formasıyla dikkat çeken Volkan, daha sonra Düzce Belediye ve Konak Belediye'de de görev yaptı. 2014 yılında Ziraat Bankası ile anlaşma sağlayan tecrübeli oyuncu, 5 yıl Ankara ekibinin formasını terletti. 2014-2015 sezonunda 3.'lük yaşayan Volkan, 'en iyi libero' ödülünün de sahibi olmuştu. Halkbank geçtiğimiz günlerde başantrenör Giulani ve kadrosunda yer alan Alperay Demirciler'le yollarını ayırmıştı.

ESCOBAR ZİRAAT'E İMZA ATTI

Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası, kadrosunu Kübalı pasör çaprazı Yadrian Escobar Silva'yla güçlendirdi. Geçen sezon Arjantin Ligi ekiplerinden Bolivar'da oynayan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, daha önce Katar'da Al Arabi, Brezilya'da Minas, Japonya'da Suntory Sunbirds formaları giyerek ilginç bir kariyer ortaya koymuştu.

DAĞDELENLER PTT'DE

Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden PTT, son olarak Fenerbahçe forması giyen Ezgi Dağdelenler'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki smaçör, 2015'te U23 Dünya Şampiyonası'nda ikinci; 2015 Avrupa Ligi'nde ikinci olan milli takım kadrosunda yer almıştı.