Muhteşem Efeler

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki dördüncü maçında Malatya'da konuk ettiği Slovakya'yı 3-0 yendi. Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Malatyalılar büyük ilgi gösterirken; açılan Türk bayrakları ile tribünler kırmızı beyaza büründü. Mücadeleye iyi başlayan milliler, ilk seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette daha rahat bir oyun ortaya koyan ve rakibinin sahadan silen ay-yıldızlılar, 25- 11'le durumu 2-0'a getirdi.

NAMAĞLUP LİDERLİK SÜRÜYOR

Taraftarların büyük desteğini arkasına alan Efeler, son seti de 25- 17'lik üstünlükle tamamladı ve salondan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla A Grubu'ndaki namağlup liderliğini sürdüren milliler, Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında 12 Haziran'da Belçika ile Trabzon'da karşılaşacak. Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü oynanacak müsabakalar sonucunda, gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final'de karşılaşacak.