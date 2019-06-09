Muhteşem Efeler
Ay-yıldızlılar, Avrupa Altın Ligi’nde geçtiğimiz hafta evinde mağlup ettiği Slovakya’yı bu kez Malatya’da devirdi ve 4’te 4’le zirvedeki yerini korudu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki dördüncü maçında Malatya'da konuk ettiği Slovakya'yı 3-0 yendi. Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Malatyalılar büyük ilgi gösterirken; açılan Türk bayrakları ile tribünler kırmızı beyaza büründü. Mücadeleye iyi başlayan milliler, ilk seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette daha rahat bir oyun ortaya koyan ve rakibinin sahadan silen ay-yıldızlılar, 25- 11'le durumu 2-0'a getirdi.
NAMAĞLUP LİDERLİK SÜRÜYOR
Taraftarların büyük desteğini arkasına alan Efeler, son seti de 25- 17'lik üstünlükle tamamladı ve salondan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla A Grubu'ndaki namağlup liderliğini sürdüren milliler, Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında 12 Haziran'da Belçika ile Trabzon'da karşılaşacak. Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü oynanacak müsabakalar sonucunda, gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final'de karşılaşacak.
- 9.6.2019
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Muhteşem Efeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.