Muhteşem Efeler – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
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Muhteşem Efeler

Muhteşem Efeler

Ay-yıldızlılar, Avrupa Altın Ligi’nde geçtiğimiz hafta evinde mağlup ettiği Slovakya’yı bu kez ’da devirdi ve 4’te 4’le zirvedeki yerini korudu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 'de A Grubu'ndaki dördüncü maçında 'da konuk ettiği Slovakya'yı 3-0 yendi. Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Malatyalılar büyük ilgi gösterirken; açılan Türk bayrakları ile tribünler kırmızı beyaza büründü. Mücadeleye iyi başlayan milliler, ilk seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette daha rahat bir oyun ortaya koyan ve rakibinin sahadan silen ay-yıldızlılar, 25- 11'le durumu 2-0'a getirdi.

NAMAĞLUP LİDERLİK SÜRÜYOR
Taraftarların büyük desteğini arkasına alan Efeler, son seti de 25- 17'lik üstünlükle tamamladı ve salondan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla A Grubu'ndaki namağlup liderliğini sürdüren milliler, Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında 12 Haziran'da ile 'da karşılaşacak. Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü oynanacak müsabakalar sonucunda, gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, 'de karşılaşacak.

  1. 9.6.2019
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