Aktüel haberler (07.06.19)

BAKANDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 2020

Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan; Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Murat Turan, Yağmur Şengül ve Özgür Özen'i tebrik ederek olimpiyatlarda başarılar diledi.



RAKİBİMİZ SLOVAKYA

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında Slovakya ile 14.00'te karşılaşıyor. İlk 3 maçı kazanıp lider olan milliler; Letonya'yı 3-0, Belçika'yı 3-1 ve Slovakya'yı 3-0 mağlup etmişti. Maç Malatya'da oynanacak.



GÜMÜŞ KIZ ZEYNEP

İspanya'daki Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil, finalde Rus Maria Tiumerekova'ya 4-2 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Erkekler serbest 57 kiloda Ahmet Duman ile 97 kiloda Feyzullah Aktürk, finale yükseldiler. Duman, Rus Mongush; Aktürk ise Moldovalı Lefter ile altın için mindere çıkacak.