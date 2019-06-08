Aktüel haberler (07.06.19)
08 Haziran 2019, Cumartesi
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haberler (07.06.19)

Aktüel haberler (07.06.19)

Spor gündemindeki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte spor gündemindeki önemli gelişmeler...

BAKANDAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 2020
Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan; Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Murat Turan, Yağmur Şengül ve Özgür Özen'i tebrik ederek olimpiyatlarda başarılar diledi.

RAKİBİMİZ SLOVAKYA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında Slovakya ile 14.00'te karşılaşıyor. İlk 3 maçı kazanıp lider olan milliler; 'yı 3-0, 'yı 3-1 ve Slovakya'yı 3-0 mağlup etmişti. Maç 'da oynanacak.

GÜMÜŞ KIZ ZEYNEP
'daki Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil, finalde Rus Maria Tiumerekova'ya 4-2 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Erkekler serbest 57 kiloda Ahmet Duman ile 97 kiloda Feyzullah Aktürk, finale yükseldiler. Duman, Rus Mongush; Aktürk ise Moldovalı Lefter ile altın için mindere çıkacak.

  1. 8.6.2019
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