Sultanlar galip
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde Tayland'ı (25-16, 25-18 ve 25-13) 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde Tayland'ı (25-16, 25-18 ve 25-13) 3-0 yendi. Puanını 24'e yükselten Filenin Sultanları, 11-13 Haziran'da Çin'de yapılacak Uluslar Ligi'nin 4'üncü haftasında Çin, ABD ve Polonya ile yarışacak.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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