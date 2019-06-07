Sultanlar galip – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Sultanlar galip

Sultanlar galip

A , 'nde Tayland'ı (25-16, 25-18 ve 25-13) 3-0 yendi.

A , 'nde Tayland'ı (25-16, 25-18 ve 25-13) 3-0 yendi. Puanını 24'e yükselten Filenin Sultanları, 11-13 Haziran'da 'de yapılacak Uluslar Ligi'nin 4'üncü haftasında Çin, ABD ve Polonya ile yarışacak.

  1. 7.6.2019
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