Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Tayland etabını 3’te 3 ile tamamladı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-16, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti de 25-13'lük skorla üstün tamamlayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki dokuzuncu maçında 8'inci galibiyetini aldı ve puanını 24'e çıkardı.

Bu sonucun ardından Millilerimiz, Tayland etabında oynadığı karşılaşmaları 3'te 3 yaparak tamamladı. Ay-yıldızlılarda 20 sayı ile oynayan Ebrar Karakurt karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Hande, Meliha ve Kübra 9'ar sayı ile eşlik etti.

Filenin Sultanları, 11-13 Haziran 2019 tarihlerinde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Milletler Ligi'nin 4. haftasında ise; Çin, ABD ve Polonya ile mücadele edecek.



Salon: Huamark Salonu

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Ziling Wang (Çin)

Türkiye: Ezgi, Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Kübra, Aylin (L) (Aslı)

Tayland: Thinkaow, Nuanjam, Apinyapong, Kongyot, On Moksri, Tomkom, Pannoy (L) (Kanthong, Pairoj (L), Piampongsan, Sittirak, Hyapha, Srithong)

Setler: 25-16, 25-18, 25-13

Süre: 69 dakika (25, 23, 21)