Nilüfer Belediye çok hızlı – Fotomaç – 26 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Nilüfer Belediye çok hızlı

Nilüfer Belediye çok hızlı

, transfere hızlı başladı... temsilcisi, 'tan orta oyuncu (28), G.Saray'ın liberosu (26) ve Beylikdüzü forması giyen orta oyuncu 'la (25) anlaşma sağladı.

, transfere hızlı başladı... temsilcisi, 'tan orta oyuncu (28), G.Saray'ın liberosu (26) ve Beylikdüzü forması giyen orta oyuncu 'la (25) anlaşma sağladı. Gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Nilüfer Belediye'nin, çalışmalarını sürdüreceği ve kısa süre içerisinde birkaç isme imza attıracağı öğrenildi.

  1. 26.5.2019
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