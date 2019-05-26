Nilüfer Belediye çok hızlı
Nilüfer Belediyespor, transfere hızlı başladı... Bursa temsilcisi, Beşiktaş'tan orta oyuncu Merve İkbal Albayrak (28), G.Saray'ın liberosu Buse Kayacan (26) ve Beylikdüzü forması giyen orta oyuncu Sabriye Gönülkırmaz'la (25) anlaşma sağladı.
Nilüfer Belediyespor, transfere hızlı başladı... Bursa temsilcisi, Beşiktaş'tan orta oyuncu Merve İkbal Albayrak (28), G.Saray'ın liberosu Buse Kayacan (26) ve Beylikdüzü forması giyen orta oyuncu Sabriye Gönülkırmaz'la (25) anlaşma sağladı. Gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Nilüfer Belediye'nin, transfer çalışmalarını sürdüreceği ve kısa süre içerisinde birkaç isme imza attıracağı öğrenildi.
- 26.5.2019
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