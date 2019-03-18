Vakıfbank iddialı
Çeyrek final serisi ilk maçında Nilüfer Belediye'yi 3-0 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Vakıfbank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, geçen yıl olduğu gibi şampiyonluğu kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
- 18.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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