Vakıfbank iddialı – Fotomaç – 18 Mart 2019
18 Mart 2019, Pazartesi
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iddialı

Vakıfbank iddialı
Çeyrek final serisi ilk maçında Nilüfer Belediye'yi 3-0 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan 'ta başantrenör , geçen yıl olduğu gibi şampiyonluğu kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
  1. 18.3.2019
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