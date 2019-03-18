Sultanlar’da Aslan kükredi
Vestel Venus Sultanlar Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadeleye iyi başlayan taraf, siyah-beyazlılar oldu. Kara Kartal ilk seti 25-22 önde kapatırken; Aslan, 25-15'le durumu eşitledi: 1-1. Ardından 25-15'le öne geçen G.Saray, çekişmeli geçen son seti de 27-25 alarak maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. ikinci karşılaşma 29 Mart 2019 Cuma günü saat 18:30'da G.Saray'ın ev sahipliğinde aynı salonda oynanacak.
- 18.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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