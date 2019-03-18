Şampiyon Fener – Fotomaç – 18 Mart 2019
18 Mart 2019, Pazartesi
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Şampiyon Fener

Şampiyon Fener

final maçında ezeli rakibiyle ’da karşı karşıya gelen , 3-2 kazanarak kupayı 4. kez müzesine götürmeyi başardı.

'nın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler 'de kazanan oldu. 'la karşılaşan sarı-lacivertliler, nefes kesen mücadelede ilk seti 25-20 kazandı. Wouter ter Maat'ın etkili servisleriyle ikinci sete iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Olivia Hidalgo Salvador'un etkili hücumlarıyla seti 25-18 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Galatasaray 25-20 ve 25-22'lik setlerle eşitliği sağladı. Tie-break'e giden karşılaşmada saha değişimine 8-4 önde giren sarı-lacivertliler, mücadelenin son bölümünde hata yapmadı ve 15-12 ile maçtan 3-2'lik zaferle ayrıldı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, tarihinde 4. kez 'nı müzesine götürdü.

  1. 18.3.2019
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