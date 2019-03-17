Solhanspor evinde güldü
17 Mart 2019, Pazar
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Solhanspor evinde güldü

Solhanspor evinde güldü

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 25. hafta müsabakasında temsilcisi Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek play-off yarı final müsabakalarında oynamayı garantiledi.

Öte yandan mücadele öncesi her iki takım oyuncuları 'da yaşanan olaya tepki göstermek için sahaya "Sandılar ki ölen Müslümanlardı ama bilmezler ki ölen insandı, insanlıktı" yazılı pankart ile çıktı.

Salon: Solhan Gençlik Hizmetleri
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Mahmut Karaca
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Goran Bjelıca, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J. R. Silva De Freitas, Mert Öztürk, Furkan Cöne (L)
Sorgun Belediyespor: Sefer Metin Yesiloz, Çağlar Aksoylu, Mehmet Yıldıran, Mustafa Cevat Ünver, Polat Göktuğ (L), Abrahan Alfonso Gavılan, Sercan Abanoz, Şeref Göktuğ, Yusuf Erdem, Ali Samet İcmegiz, Ali Alp Çayır, Renan Zanatta Buiatti
Setler: 25-21, 23-25, 25-23, 25-23
Süre: 28, 28, 56, 27 (139 dakika)

  1. 17.03.2019
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