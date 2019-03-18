Galatasaray filede avantaj peşinde
18 Mart 2019, Pazartesi
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filede avantaj peşinde

Galatasaray filede avantaj peşinde

Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, finali ilk maçında yarın temsilcisi 'ya konuk olacak.

Erkek Voleybol Takımı, finali ilk maçında yarın deplasmanda temsilcisi ile karşılaşacak.

Trento şehrindeki BLM Group Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak.

Organizasyona 8'li final turundan başlayan Galatasaray, bu turda Çekya temsilcisi Dukla Liberec'i eledi. 4'lü final turunda 'nın Lindemans takımını geçen sarı-kırmızılılar, yarı finalde temsilcisi Kuzbass'ı eleyerek finale geldi.

Galatasaray, finalin ilk maçında deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek için mücadele edecek.

Müsabakanın rövanşı 26 Mart Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

  1. 18.03.2019
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