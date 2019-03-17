Beşiktaş ve Galatasaray'ın Diame kapışması - Fotomaç
17 Mart 2019, Pazar
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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Diame kapışması

Galatasaray ve Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Newcastle United'la yollarını ayırmaya hazırlanan yıldızın peşinde olduğu öne sürüldü.
17 Mart 2019 Pazar 08:01 Güncelleme: 17.03.2019 08:01
Beşiktaş ve Galatasaray'ın Diame kapışması

Gelecek sezon için kolları sıvayan Galatasaray ve Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası gündeme getirildi.

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Diame kapışması

İtalyan basını, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Newcastle United forması giyen Mohamed Diame ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Diame kapışması

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Senegalli orta sahanın takımdan ayrılması gündemde...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Diame kapışması

Bu nedenle Galatasaray ve Beşiktaş şimdiden görüşmelere başladı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Diame kapışması

31 yaşındaki Diame ile ayrıca Brighton ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

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