Beşiktaş ve Galatasaray'ın Diame kapışması - Fotomaç
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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Diame kapışması
Galatasaray ve Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Newcastle United'la yollarını ayırmaya hazırlanan yıldızın peşinde olduğu öne sürüldü.
17 Mart 2019 Pazar 08:01
Güncelleme: 17.03.2019 08:01
Gelecek sezon için kolları sıvayan Galatasaray ve Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası gündeme getirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalyan basını, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Newcastle United forması giyen Mohamed Diame ile ilgilendiği iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Senegalli orta sahanın takımdan ayrılması gündemde...
Bu nedenle Galatasaray ve Beşiktaş şimdiden görüşmelere başladı.
31 yaşındaki Diame ile ayrıca Brighton ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği öne sürüldü.