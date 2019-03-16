İngiliz basınından Galatasaray iddiası
Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ndiaye'nin alternatifi için arayışa geçti. Sarı kırmızılıların peşinde olduğu ilk ismin Mohamed Diame olduğu iddia edildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!
- Şaşırtan tablo! Süper Lig'de ikinci yarının puanına göre...
- Arda Turan'dan Galatasaray sözleri: "Türkiye'nin en büyük camiası..."
- Galatasaray'da çılgın operasyon! Takım sil baştan... 6 gidiyor, 4 geliyor!
- Galatasaray'dan Fenerbahçe göndermesi!
- Galatasaray'da yeni dönem başlıyor!
- Galatasaray'da Fatih Terim'den oyuncularına mesaj!
- İşte Galatasaray'ın şampiyonluk hesabı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.