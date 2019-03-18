Voleybolda işbirliği
Uluslararası Voleybol Federasyonu, dünyadaki yerel toplulukların kullanımı için, çoğu voleybol filesi olarak geri dönüştürülebilecek olan okyanuslara atılan balık ağlarını kurtarmak amacı ile tasarlanmış 'İyi File' projesini başlatmak üzere deniz koruma grubu Ghost Fishing Vakfı ile bir araya geldi.
- 18.3.2019
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