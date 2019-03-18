Voleybolda işbirliği – Fotomaç – 18 Mart 2019
18 Mart 2019, Pazartesi
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Voleybolda işbirliği

Voleybolda işbirliği
, dünyadaki yerel toplulukların kullanımı için, çoğu voleybol filesi olarak geri dönüştürülebilecek olan okyanuslara atılan balık ağlarını kurtarmak amacı ile tasarlanmış '' projesini başlatmak üzere deniz koruma grubu Ghost Fishing Vakfı ile bir araya geldi.
  1. 18.3.2019
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