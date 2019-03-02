Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftasında 4, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin aynı haftasında ise tek maç oynandı.
Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
EFELER LİGİ
Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor: 0-3
Galatasaray-Fenerbahçe: 2-3
İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası: 3-1
İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Halkbank-Nilüfer Belediyespor: 2-3
- 02.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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