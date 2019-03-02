Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
02 Mart 2019, Cumartesi
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voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Voleybolda 'nin 21. haftasında 4, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin aynı haftasında ise tek maç oynandı.

Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

EFELER LİGİ

Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor: 0-3

Galatasaray-Fenerbahçe: 2-3

İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası: 3-1

İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Halkbank-Nilüfer Belediyespor: 2-3

  1. 02.03.2019
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