Afyon Belediye evinde güldü
02 Mart 2019, Cumartesi
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Afyon Belediye evinde güldü

Afyon Belediye evinde güldü

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında , sahasında 'u 3-1 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Sadettin Deneri, Yılmaz Duman

: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Malinga, Tunç Ayhan)

: Caner Pekşen, Burak Güngör, Gökhan Gökgöz, Özkan Hayırlı, İbrahim Emet, Metin Toy (, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Kadir Cin, Berkan Eryüz)

Setler: 25-21, 25-18, 17-25, 25-15

Süre: 108 dakika (32,25,28,23)

  1. 02.03.2019
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