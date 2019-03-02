Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş! Galatasaray'ı devirdi...
Voleybol Efeler Ligi 21. haftasında Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak ezeli rakibi Galatasaray'ı derbi maçta 3-2 mağlup etti.
Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe 11. galibiyetini alırken Galatasaray ise 6. mağlubiyetini aldı. Galatasaray, ilk yarıda oynanan müsabakada Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmişti.
- 02.03.2019
-
Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş! Galatasaray'ı devirdi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.