Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş! Galatasaray'ı devirdi...
02 Mart 2019, Cumartesi
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'den müthiş geri dönüş! 'ı devirdi...

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş! Galatasaray'ı devirdi...

Voleybol 21. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak ezeli rakibi 'ı derbi maçta 3-2 mağlup etti.

'nin 21. haftasında , 'yi konuk etti. Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 11. galibiyetini alırken Galatasaray ise 6. mağlubiyetini aldı. Galatasaray, ilk yarıda oynanan müsabakada Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmişti.

  1. 02.03.2019
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