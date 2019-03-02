File derbisini Fenerbahçe kazandı
02 Mart 2019, Cumartesi
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File derbisini kazandı

Voleybol Efeler Ligi'nin 21'inci haftasında , 'yi konuk etti. Voleybol Salonu'nda oynanan derbi mücadeleyi 3-2'lik skorla Fenerbahçe kazandı.

SALON:
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç
: Venno, Antonov, Doğukan, Selçuk, Yasin, Duff (Can, Onurcan, Emin, Gergye
: Oğuzhan, Ulaş, Klinkenberg, Emre, Ter Maat, Oliva (Caner, Ahmet, Oğulcan, Ferhat, İzzet
SETLER: 25-21, 25-17, 20-25, 24-26, 14-16

Galatasaray bu skorla 3'üncü sırada 42 puanla yer alırken, Fenerbahçe ise 37 puanla 6'ncı sırada kaldı.

  1. 02.03.2019
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