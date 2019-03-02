Filede derbi günü Galatasaray - Fenerbahçe – Fotomaç – 02 Mart 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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Filede derbi günü -

Filede derbi günü Galatasaray - Fenerbahçe

21. hafta maçında , bugün 'yi konuk edecek.

21. hafta maçında , bugün 'yi konuk edecek. Burhan Felek Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma Spor'dan naklen yayımlanacak. Ligde geride kalan 20 haftada 15 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 3. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 10'unu kazanan, 10'unu da kaybeden F.Bahçe ise 6. basamakta

  1. 2.3.2019
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