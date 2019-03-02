Eboue bugün yeniden evleniyor – Fotomaç – 02 Mart 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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bugün yeniden evleniyor

Eboue bugün yeniden evleniyor

'.ın eski futbolcusu , eşi 'dan boşandıktan sonra yaşadığı sefaletle gündeme gelmişti.

'.ın eski futbolcusu , eşi 'dan boşandıktan sonra yaşadığı sefaletle gündeme gelmişti. Fildişili yıldız hakkında kendi ülkesinden bir iddia geldi. Soir Info gazetesi, psikolojik çöküntü sonrası yeniden hayata dönen Eboue'nin bugün yeniden dünya evine gireceğini belirtti. Eboue'nin evleneceği kişinin çocukluk aşkı olduğu ifade edildi.

  1. 2.3.2019
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