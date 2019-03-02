Eboue bugün yeniden evleniyor
Aslan'.ın eski futbolcusu Eboue, eşi Aurelie Bertrand'dan boşandıktan sonra yaşadığı sefaletle gündeme gelmişti.
Aslan'.ın eski futbolcusu Eboue, eşi Aurelie Bertrand'dan boşandıktan sonra yaşadığı sefaletle gündeme gelmişti. Fildişili yıldız hakkında kendi ülkesinden bir iddia geldi. Soir Info gazetesi, psikolojik çöküntü sonrası yeniden hayata dönen Eboue'nin bugün yeniden dünya evine gireceğini belirtti. Eboue'nin evleneceği kişinin çocukluk aşkı olduğu ifade edildi.
- 2.3.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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