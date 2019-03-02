Selçuk İnan’la iki yıl daha

Akhisar galibiyet sonrasında Fatih Terim, Selçuk İnan için "Oyna dediğimiz zaman oynuyor, otur dediğimiz zaman tam bir kaptanlık yapıyor. Selçuk bize lazım" diyerek yönetime mesaj göndermişti. Yönetim ise Terim'in mesajını aldı. Tecrübeli orta saha ile ilk görüşme yapıldı. Selçuk'a 1.5 milyon euro'dan 1+1 yıllık sözleşme teklif edildi. Önümüzdeki sezon 20 maçta forma giyerse sözleşmesinin uzama sözü verildi. Selçuk bu teklife sıcak bakıyor.