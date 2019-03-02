Selçuk İnan’la iki yıl daha
Akhisar galibiyet sonrasında Fatih Terim, Selçuk İnan için "Oyna dediğimiz zaman oynuyor, otur dediğimiz zaman tam bir kaptanlık yapıyor. Selçuk bize lazım" diyerek yönetime mesaj göndermişti.
Akhisar galibiyet sonrasında Fatih Terim, Selçuk İnan için "Oyna dediğimiz zaman oynuyor, otur dediğimiz zaman tam bir kaptanlık yapıyor. Selçuk bize lazım" diyerek yönetime mesaj göndermişti. Yönetim ise Terim'in mesajını aldı. Tecrübeli orta saha ile ilk görüşme yapıldı. Selçuk'a 1.5 milyon euro'dan 1+1 yıllık sözleşme teklif edildi. Önümüzdeki sezon 20 maçta forma giyerse sözleşmesinin uzama sözü verildi. Selçuk bu teklife sıcak bakıyor.
- 2.3.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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