Talat Terim kütüphanesi – Fotomaç – 02 Mart 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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kütüphanesi

Talat Terim kütüphanesi

taraftarları, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden 'in babası adına 'da kütüphane açtı.

taraftarları, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden 'in babası adına 'da kütüphane açtı. Seyhan Gülbahçesi Ortaokulu'ndaki kütüphanenin açılışına Fatih Terim'in kız kardeşi Belgin Arıcan da katıldı. Arıcan, "Babam vefat edeli 22 gün oldu. Çok duygulandım" diye konuştu.

  1. 2.3.2019
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