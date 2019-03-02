Talat Terim kütüphanesi

Galatasaray taraftarları, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Fatih Terim'in babası Talat Terim adına Adana'da kütüphane açtı. Seyhan Gülbahçesi Ortaokulu'ndaki kütüphanenin açılışına Fatih Terim'in kız kardeşi Belgin Arıcan da katıldı. Arıcan, "Babam vefat edeli 22 gün oldu. Çok duygulandım" diye konuştu.