Talat Terim kütüphanesi
Galatasaray taraftarları, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Fatih Terim'in babası Talat Terim adına Adana'da kütüphane açtı.
Galatasaray taraftarları, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Fatih Terim'in babası Talat Terim adına Adana'da kütüphane açtı. Seyhan Gülbahçesi Ortaokulu'ndaki kütüphanenin açılışına Fatih Terim'in kız kardeşi Belgin Arıcan da katıldı. Arıcan, "Babam vefat edeli 22 gün oldu. Çok duygulandım" diye konuştu.
- 2.3.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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