Kulüpler Birliği: "Galatasaray'ı kastetmedik" – Fotomaç – 02 Mart 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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Kulüpler Birliği: "'ı kastetmedik"

Kulüpler Birliği: "Galatasaray'ı kastetmedik"

- görüştü, Kulüpler Birliği, maçı sonrası bildiride ’ın hedef alınmadığını açıkladı.

Kasım ayında önce sonra maçlarında yapılan hatalardan dolayı hakemleri eleştirmişti. Galatasaray harici 17 kulüp bunun üzerine Kulüpler Birliği'nde ortak bir bildiriye imza atarak hiçbir kulübün hakemlere düdük astıramayacağına yönelik açıklama yapmıştı. Kulüpler Birliği dün buzların eridiğine yönelik bir açıklama yayınladı. Verilen bilgide şu ifadeler kullanıldı: "Kulüpler Birliği Başkanı ve G.Saray Başkanı bir araya geldi. Kulüpler Birliği'nin açıklamasının G.Saray'ı hedef almadığı ve bu süreçte iletişim aksaklığı yaşandığı ifade edildi. Ligimizde pek çok karşılaşmada üst üste gerçekleşen ve çok sayıda kulübümüzü mağdur eden hakem hatalarına dikkat çekmek ve sistemin daha adil ve eşit işlemesi adına Kulüpler Birliği bünyesinde ortak hareket edilmesi yönünde fikir birliğine varıldı. Başkanların yapıcı ve birleştirici tavrıyla gerçekleşen bu görüşmenin tüm taraflar için temiz bir sayfa açacağına inanıyoruz."

"YÖNETİMİN AĞIRLIĞI YOK"
Eski başkan , Galatasaray yönetimini eleştirdi. Yarsuvat, "Erzurumspor, Galatasaray'ı tabiatın yardımıyla yenmek istiyor. Fakat bizim yönetimin ağırlığı yok. Maçı erken saate aldırabilecek başarıyı gösteremedi" dedi.

"EKSİ 25 OLSUN"
Galatasaray eski yöneticisi , maçı saatine tepki gösterdi. Saat 19.00'da oynanacak maç hakkında konuşan Özdoğan, "19.00'da olmasın mesela eksi 20-25 derece ne zaman oluyorsa o zaman oynansın. Sabaha karşı olabilir" diyerek eleştiride bulundu.

  1. 2.3.2019
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