Nisanda rakip Yeni Malatya!
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle nisan ayında iki maçta arka arkaya karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle nisan ayında iki maçta arka arkaya karşılaşacak. Önce 2 Nisan'da kupada, ardından 7 Nisan'da ligde kapışacak. 'Yeni Malatya' adıyla rakibiyle yaptığı 3 mücadelenin 2'sini kaybedip, 1'ini kazanan sarı-kırmızılılara renktaşı ters geliyor.
- 2.3.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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