Nisanda rakip Yeni Malatya! – Fotomaç – 02 Mart 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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Nisanda rakip !

Nisanda rakip Yeni Malatya!

yarı finalinde ile eşleşen , rakibiyle nisan ayında iki maçta arka arkaya karşılaşacak.

yarı finalinde ile eşleşen , rakibiyle nisan ayında iki maçta arka arkaya karşılaşacak. Önce 2 Nisan'da kupada, ardından 7 Nisan'da ligde kapışacak. '' adıyla rakibiyle yaptığı 3 mücadelenin 2'sini kaybedip, 1'ini kazanan sarı-kırmızılılara renktaşı ters geliyor.

  1. 2.3.2019
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