VakıfBank'tan net galibiyet
2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, son maçında Beziers VB'yi 25-10, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, namağlup olarak çeyrek finale yükseldi ve Avrupa'daki galibiyet serisini 28 maça çıkarttı.
Öte yandan VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı Beşiktaş Futbol Takımı'nın deneyimli file bekçisi Tolga Zengin de takip etti.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Tudur Pop (Romanya), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)
VAKIFBANK: Di Iulio 11, Melis 4, Cansu 2, Ebrar 13, Milena 10, Lonneke 11, Ayça (L), Buket 2, Tuğba 2
BEZIERS VB: Fabrino, Fidon 1, Soto 3, Terrell 9, Johnson 5, Öhman 5, Once (L), Martin 2, Lautric 1, Victoria 2, Ungerer, Edelman
SETLER: 25-10, 25-18, 25-16
SÜRE: 60 dakika (17, 23, 20)
- 26.02.2019
-
Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
Toplam 1
Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
-
Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
Toplam 1
Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
-
Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
Toplam 1
Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
VakıfBank'tan net galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.