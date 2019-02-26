VakıfBank'tan net galibiyet
26 Şubat 2019, Salı
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'tan net galibiyet

VakıfBank'tan net galibiyet

2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Takımı, son maçında Beziers VB'yi 25-10, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, namağlup olarak çeyrek finale yükseldi ve Avrupa'daki galibiyet serisini 28 maça çıkarttı.

Öte yandan 'nda oynanan müsabakayı Beşiktaş Futbol Takımı'nın deneyimli file bekçisi de takip etti.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Tudur Pop (Romanya), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)
VAKIFBANK: Di Iulio 11, Melis 4, Cansu 2, Ebrar 13, Milena 10, Lonneke 11, Ayça (L), Buket 2, Tuğba 2
BEZIERS VB: Fabrino, Fidon 1, Soto 3, Terrell 9, Johnson 5, Öhman 5, Once (L), Martin 2, Lautric 1, Victoria 2, Ungerer, Edelman
SETLER: 25-10, 25-18, 25-16
SÜRE: 60 dakika (17, 23, 20)

  1. 26.02.2019
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