Eczacıbaşı VitrA namağlup çeyrek finalde – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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namağlup çeyrek finalde

Eczacıbaşı VitrA namağlup çeyrek finalde

2019 B Grubu , sahasında 'ı konuk etti.

2019 B Grubu , sahasında 'ı konuk etti. Rakibini 3-0 ile geçen Eczacıbaşı VitrA, yenilgi almadan grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Mario Bernaola, Milan Rajkovic
ECZACIBAŞI VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L), Ezgi, Meliha, Krsmanovic.
DİNAMO KAZAN: Bavykina, Maryukhnich, Kotikova, Kadochkina, Koroleva, Startseva, Ulanova (L), Pasynkova, Mikyskova.
SETLER: 3-0 (25-21, 25-18, 25-17)
SÜRE: 68 dakika (24, 21, 23)

  1. 26.02.2019
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