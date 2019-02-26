Eczacıbaşı VitrA namağlup çeyrek finalde
2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Dinamo Kazan'ı konuk etti.
2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Dinamo Kazan'ı konuk etti. Rakibini 3-0 ile geçen Eczacıbaşı VitrA, yenilgi almadan grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.
SALON: TVF Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Mario Bernaola, Milan Rajkovic
ECZACIBAŞI VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L), Ezgi, Meliha, Krsmanovic.
DİNAMO KAZAN: Bavykina, Maryukhnich, Kotikova, Kadochkina, Koroleva, Startseva, Ulanova (L), Pasynkova, Mikyskova.
SETLER: 3-0 (25-21, 25-18, 25-17)
SÜRE: 68 dakika (24, 21, 23)
- 26.02.2019
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Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
Toplam 1
Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
Toplam 1
Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
Toplam 1
Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
Eczacıbaşı VitrA namağlup çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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