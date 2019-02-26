İstanbul BBSK ONICO Varşova’ya 3-2 mağlup oldu
26 Şubat 2019, Salı
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BBSK ’ya 3-2 mağlup oldu

İstanbul BBSK ONICO Varşova’ya 3-2 mağlup oldu

Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı, dostluk maçında Polonya Ligi’nin güçlü ekiplerinden ’ya 3-2 mağlup oldu.

Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçı 28-26, 21-25, 19-25, 25-23 ve 16-18'lik setler sonucunda konuk ekip 3-2 kazandı.

  1. 26.02.2019
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