Arkas Spor, İtalya deplasmanında
26 Şubat 2019, Salı
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, deplasmanında

Arkas Spor, İtalya deplasmanında

Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun altıncı ve son maçında yarın İtalyan ekibi 'ya konuk olacak.

Grupta ilk 5 maçında galip gelemeyen ve gruptan çıkma şansı bulunmayan , 'de 3-1 yenildiği ile yarın TSİ 22.30'da Perugia kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Müsabakada hakemler Slovakya'dan Igor Schimpl ve Çekya'dan Vlastimil Kovar görev yapacak.

Avrupa kupalarında 103. maçına çıkacak Arkas Spor, şimdiye kadar çıktığı 102 müsabakada 53 galibiyet ve 49 yenilgi aldı. Mavi-beyazlı ekip Avrupa'da oynadığı son 14 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

  1. 26.02.2019
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