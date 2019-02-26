Arkas Spor, İtalya deplasmanında
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun altıncı ve son maçında yarın İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma'ya konuk olacak.
Grupta ilk 5 maçında galip gelemeyen ve gruptan çıkma şansı bulunmayan Arkas Spor, İzmir'de 3-1 yenildiği Sir Colussi Sicoma ile yarın TSİ 22.30'da Perugia kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Müsabakada hakemler Slovakya'dan Igor Schimpl ve Çekya'dan Vlastimil Kovar görev yapacak.
Avrupa kupalarında 103. maçına çıkacak Arkas Spor, şimdiye kadar çıktığı 102 müsabakada 53 galibiyet ve 49 yenilgi aldı. Mavi-beyazlı ekip Avrupa'da oynadığı son 14 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
- 26.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Arkas Spor, İtalya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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