Fenerbahçe'den net galibiyet
Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.
Salon : Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Esat Danzili
Fenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Bertuğ Öndeş)
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Hacıoğlu, Burak Hascan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Kathbart, Tunç Ayhan, Nazım Berk Özbek, Fatih Fırat Kartal)
Setler: 25-13, 25-27, 25-7, 25-19
Süre: 96 dakika (23, 31, 20, 22)
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Fenerbahçe'den net galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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