Fenerbahçe'den net galibiyet
23 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Fenerbahçe'den net galibiyet

'den net galibiyet

Fenerbahçe'den net galibiyet

Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında , 'ı 3-1 yendi.

Salon : Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Esat Danzili

: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Bertuğ Öndeş)

: Mehmet Hacıoğlu, Burak Hascan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Kathbart, Tunç Ayhan, Nazım Berk Özbek, Fatih Fırat Kartal)

Setler: 25-13, 25-27, 25-7, 25-19

Süre: 96 dakika (23, 31, 20, 22)

  1. 23.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den net galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN